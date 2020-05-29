شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفتش عن "صانع ألعاب" خبرة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من إيقاف النشاط الكروى فى مصر خلال الفترة الحالية بسبب تفشى وباء كورونا وأدى لتوقف النشاط الكروى منذ منتصف مارس الماضى إلا أن مسئولو الإتحاد السكندرى فتحوا خطوط اتصال مع عدد من اللاعبين للتعاقد معهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة ، يأتى على رأس المراكز التى تحتاج للتدعيم مركز صانع الألعاب من اللاعبين أصحاب الخبرات والأسماء المعروفة بعد التأكد من عودة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق إلى ناديه السابق الزمالك وأصبح لا يتبقى سوى محمد الصباحى الذى تعاقد معه زعيم الثغر خلال الميركاتو الشتوى الماضى قادما من اسوان .

ويراقب مسئولو الإتحاد الموقف النهائى لمحمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة والذى يحاول مسئولو سيد البلد التعاقد معه فى ظل قناعة طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد بإمكانيات اللاعب جيدا ويحاول منذ يناير الماضى التعاقد معه ، فى الوقت الذى يسعى فيه أيضا محمد مصيلحى رئيس النادى محاولاته مع الأهلى من أجل استعارة عمار حمدى صانع ألعاب الفريق الأحمر .

يرغب الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف فى التعاقد مع ظهير أيمن مميز على مستوى عالي من الكفاءة الفنية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وعلى رأس الاسماء المرشحة باسم على لاعب فريق الاهلى و المعار الى الجونة لنهاية الموسم نظرا لعدم ظهور اسامة العزب بالمستوى المنتظر منه منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي قادما من فريق وادي دجلة، حيث يحتاج تدعيم صفوفه فى بعض المراكز والتى يأتى على رأسها الظهير الأيمن .