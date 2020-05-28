شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يختار بديل «كيبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع نادي تشيلسي أعينه على حارس جديد لتعويض حارسه الإسباني كيبا أرزيبالاجا الذي عانى من تذبذب في مستواه منذ انضمامه إلى البلوز.

وأكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن النادي اللندني يحضر عرضًا بـ 15 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات حارس نادي بروسيا دورتموند الألماني رومان بوركي.

ويرى مسؤولو البلوز في «بوركي» البديل الأمثل للحصول على موقع «كيبا» بعد فشل الأخير في تثبت أقدامه مع الفريق منذ انضمامه من أتلتيك بيلباو الإسباني.

ويأمل تشيلسي في إقناع بروسيا دورتموند بالتخلي عن حارسه بمقابل مادي ليس كبيرًا خاصة مع اقتراب عقد «بوركي» من الانتهاء، إذ لا يتبقى فيه سوى موسم واحد، ما قد يجبر الفريق الألماني على بيعه عوضًا عن خسارته مجانًا الموسم القادم.