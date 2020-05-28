شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إعلان موعد عودة الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا موعد استئناف بطولتي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، عقب اجتماعه، اليوم، مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

وأوضح الوزير، الذي اجتمع بممثلي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والأندية الـ 20 المشاركة في الدوري الإيطالي عقب اجتماعه بـ«كونتي»، أن مسابقة الدوري يمكن أن تستأنف يوم 20 يونيو القادم، بعد توقفها منذ 9 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف «سبادافورا»، في مؤتمر صحفي اليوم، أن مباريات بطولة كأس إيطاليا سيتم إقامتها قبل ذلك الموعد بأسبوع، إذ يلتقي يوفنتوس بميلان ونابولي بإنتر في نصف نهائي المسابقة يوم 13 يونيو.

وقال وزير الرياضة: «إيطاليا تعود للوقوف على قديمها ومن الصحيح أن تفعل كرة القدم المثل»، مشيرًا إلى أن البطولة سيتم إيقافها مجددًا إذا أصبحت غير آمنة وهناك احتمالية لتحديد المراكز في جدول المسابقة من خلال مباريات إقصائية أو استخدام الجدول الحالي.

ومن جانبه علق جابريل جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي على عودة المسابقة المحلية قائلًا: «عودة الكالتشيو هي رسالة أمل للبلد بأكملها، أنا سعيد وراض بالنتيجة، إنه نجاح نتشاركه مع وزير الرياضة سبادافورا والاتحاد ككل، مشروعنا مسؤولية كبيرة لأنه يتضمن عالم كرة القدم الاحترافية بأكمله في إيطاليا، دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة، ونتمنى أيضًا الدوري الإيطالي للسيدات».

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