شكرا لقرائتكم كاسونجو يفاضل بين عروض محليه واخرى خليجيه لحسم موقفه قبل الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل الكونغولي كاسونجو كابونجو بين عرضين تلقاهما من داخل مصر من اندية الاسماعيلي والاتحاد السكندري ، وبعض العروض الخليجية من الدوري الاماراتي والسعودي لاختيار احدهم للانتقال اليه فيفترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حالة اتخاذ الزمالك قرار بتسويقه في الموسم المقبل وعدم قيده في قائمة الفريق، خاصة ان اتحاد الكرة يدرس تقليل عدد الاجانب في المويم المقبل، وهو ما يجعل امكانية تواجد كاسونجو في الزمالك قليلة بالمقارنة مع زملاءه الاجانب المحترفين في صفوف الزمالك وهم المغربيان اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم والتونسي فرجاني ساسي.

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من ناحية اخري تمسك مسئولو الزمالك ببقاء مصطفي محمد مهاجم الفريق الاول في الموسم المقبل، ورفض رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، بعدما تلقي اللاعب بعض العروض الشفوية للاحتراف في اوروبا، وذلك بسبب ضعف العروض التي وصلت الي اللاعب رغم عدم وصولها رسميا الي الزمالك، كما ان مسئولي الابيض تمسكوا ببقاء مصطفي محمد في الموسم المقبل بغرض تسويقه في أندية كبري في اوروبا بعد خوضه اوليمبياد طوكيو المقرر لها صيف 2021 بعد تأجيلها عام بسبب كورونا.

كما خاض مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، وصلة تدريبات منزلية للحفاظ على لياقته البدنية، والاستعداد لاستئناف النشاط الرياضي المقرر عودته فى منتصف يونيو الجارى، بعد فترة التوقف التى بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشر مصطفى محمد فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام خلال أدائه التدريبات المنزلية، وفقاً لتعليمات الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.