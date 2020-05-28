شكرا لقرائتكم الأهلي يغلق أمام اللاعبين باب الرحيل او الحديث عن عروض احترافيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ مسئولو النادي الأهلي لاعبو الفريق بإغلاق باب الرحيل أو الحديث مع وكلاء اللاعبين بشأن عروض الاحتراف التى تحدث عنها بعض وكلاء اللاعبين والسماسرة خلال الفترة الماضية لبعض اللاعبين يأتي في مقدمتهم ، على معلول ومحمد الشناوي وأجاي وطالب مسئولو النادي من اللاعبين عدم التطرق لهذه العروض أو التحدث مع وكلاء لاعبين بشأن الرحيل عن النادي ، وأكدت الإدارة الحمراء للاعبيها أن الفترة المقبلة لا تتطلب إنشغال أي لاعب بعروض الأحتراف لأن الأمر لن يتم البت فيه بسبب قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعدم السماح لأي لاعب بالأحتراف الخارجي في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى ، استعان مسئولو الأهلى ببعض النماذج الأوروبية فى التدريبات، تمهيداً لتطبيقها حال استئناف التدريبات فى القلعة الحمراء بعد فترة طويلة من التجميد على خلفية "جائحة" كورونا التى ضربت العالم كله منذ منتصف مارس الماضى، وتسببت فى تجميد النشاط الرياضى قبل أن تعود معظم الأندية الأوروبية للتدريبات مؤخراً كما تم استئناف الدورى الألمانى.

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ويدرس مسئولو الأهلى حالياً عدة طرق وسُبل من الإجراءات الاحترازية تمهيداً لتطبيقها مع عودة التدريبات خلال الفترة المقبلة، وحرص مسئولو الأهلى على الاستعانة بنماذج بعض الأندية الأوروبية وفى مقدمتها برشلونة الإسبانى وبايرن ميونيخ الألمانى وليفربول الإنجليزى، ويعمل الأهلى حالياً على استنساخ هذه النماذج فى التدريبات المقبلة.

ومن المتوقع أن يعود فريق الأهلى للتدريبات منتصف يونيو المقبل، حسبما أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى الذى قال إن الأندية والمؤسسات الرياضية مُلتزمة بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى تدريجياً خلال منتصف يونيو فى إطار خطة الدولة التعايش مع "كورونا" .

كما يتابع مسئولو الأهلى الإجراءات الاحترازية التى حددتها وزارة الرياضة وكذلك اتحاد الكرة، والتى أوصت بها اللجنة الطبية فى الأهلى برئاسة الدكتور محمد شوقى والجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الدكتور خالد محمود، وذلك بهدف اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة اللاعبين وجميع العناصر فى الفريق خلال التدريبات، وفى حال خوض المباريات.