بعد سخرية جمهور الأهلي من شيكابالا .. أول رد زمالكاوي

دعماً للغزال الأسمر شيكابالا ، نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، صورة اللاعب خلال احتفاله بالتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي، وكتب مع الصورة : "قُد من الخلف واترك الآخرين يعتقدون أنّهم في المقدّمة".

وكان شيكابالا استعان بأية قرآنية من سورة "المزمل" للرد على تلك الحملة التي تعرض لها، حيث نشر اللاعب عبر استوري صفحته الرسمية على انستجرام، صورته التي قام أحد المشجعين بنشرها معلقًا عليها: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلاً".