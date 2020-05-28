شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو يفاضل بين الاحتراف الخليجي وعرضين من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الكونغولي كاسونجو كابونجو بين عرضين تلقاهما من داخل مصر عبر أندية الاسماعيلي والاتحاد السكندري، وبعض العروض الخليجية من الدوري الإماراتي والسعودي لاختيار احدهما للانتقال اليه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حالة اتخاذ الزمالك قرار بتسويقه في الموسم المقبل وعدم قيده في قائمة الفريق، خاصة ان اتحاد الكرة يدرس تقليل عدد الاجانب في الموسم المقبل، وهو ما يجعل إمكانية تواجد كاسونجو في الزمالك قليلة بالمقارنة مع زملاءه الأجانب المحترفين في صفوف الزمالك وهم المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم والتونسي فرجاني ساسي.

من ناحية أخري تمسك مسئولو الزمالك ببقاء مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول في الموسم المقبل، ورفض رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، بعدما تلقي اللاعب بعض العروض الشفوية للاحتراف في اوروبا، وذلك بسبب ضعف العروض التي وصلت الي اللاعب رغم عدم وصولها رسميا الي الزمالك، كما ان مسئولي الابيض تمسكوا ببقاء مصطفي محمد في الموسم المقبل بغرض تسويقه في أندية كبري في اوروبا بعد خوضه اوليمبياد طوكيو المقرر لها صيف 2021 بعد تأجيلها عام بسبب كورونا.

كما خاض مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، وصلة تدريبات منزلية للحفاظ على لياقته البدنية، والاستعداد لاستئناف النشاط الرياضي المقرر عودته فى منتصف يونيو الجارى، بعد فترة التوقف التى بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشر مصطفى محمد فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام خلال أدائه التدريبات المنزلية، وفقاً لتعليمات الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.