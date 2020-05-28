شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الخميس 28/ 5/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم، الخميس الموافق 28/ 5/ 2020 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، استعانة المارد الأحمر ببعض النماذج الأوروبية فى التدريبات، تمهيداً لتطبيقها حال استئناف التدريبات فى القلعة الحمراء بعد فترة طويلة من التجميد على خلفية "جائحة" كورونا التى ضربت العالم كله منذ منتصف مارس الماضى، وتسببت فى تجميد النشاط الرياضى قبل أن تعود معظم الأندية الأوروبية للتدريبات مؤخراً كما تم استئناف الدورى الألمانى.

ويدرس مسئولو النادى الأهلى حالياً عدة طرق وسُبل من الإجراءات الاحترازية تمهيداً لتطبيقها مع عودة التدريبات خلال الفترة المقبلة، وحرص مسئولو الأهلى على الاستعانة بنماذج بعض الأندية الأوروبية وفى مقدمتها برشلونة الإسبانى وبايرن ميونيخ الألمانى وليفربول الإنجليزى، ويعمل الأهلى حالياً على استنساخ هذه النماذج فى التدريبات المقبلة.

فايلر يستفسر عن موقف رمضان صبحي من البقاء في الأهلي استفسر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من مسئولى النادى عن تطورات مفاوضات الإبقاء على رمضان صبحى لاعب الفريق المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزى، حيث شهدت الأيام الماضية اتصالات واستفسارات من المدرب السويسرى عن موقف رمضان صبحى مع الفريق، خاصة أن الأمر سيكون له دور فى الصفقات التى سيتم إنهاؤها خلال الموسم المقبل بالنسبة لمركز الجناح الذى يلعب فيه رمضان صبحى.

يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، جلسة خاصة مع لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأسبوع المقبل، بعد تأجيل الجلسة التى كان مُقرراً لها أمس، الأربعاء، بسبب ظروف خاصة بأحد أعضاء اللجنة ليتم الاستقرار على عقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة، وكذلك قطاع الناشئين والأكاديميات وغيرها من الملفات التى تشغل قطاع الكرة بالقلعة الحمراء.

Advertisements

يناقش محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، التصور المالى للمرحلة المقبلة مع خالد الدرندلى أمين الصندوق خلال اجتماعهما مطلع الأسبوع المقبل قبل العرض على مجلس الإدارة فى اجتماعه القبل. ويأتى اجتماع رئيس النادى هو الثانى فى هذا الاتجاه بعد اجتماعه أمس مع الإدارة المالية للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بحركة السيولة من خلال عماد حلمى المدير المالى ومساعديه وكذلك الالتزامات المطلوبة من النادى للوفاء باحتياجات قطاعاته المختلفة فى الفروع الثلاثة.

تقوم إدارة النادي الأهلي بصرف راتب شهر مايو للنشاط الرياضي ولاعبي فريق الكرة والأكاديميات يوم الأحد المقبل بعد انتهاء أجازات عيد الفطر المبارك حيث انتهت الإدارة الحمراء من تجهيز الراتب الخاص باللاعبين والنشاط الرياضي وسيتم صرفه في غضون أيام بعدما سبق وتم صرف راتب مايو للموظفين والعمال قبل عيد الفطر المبارك ونجح الاهلي في توفير السيولة المالية التى تقرب من 40 مليون جنيه شهرياً للموظفين والعمال وأقساط لاعبي فريق الكرة وغيرهم في النادي رغم الأزمة المالية الطاحنة التى يعاني منها العالم كله جراء "جائحة" كورونا.

الاهلي يُطالب لاعبيه بإغلاق ملف عروض الاحتراف بعد قرار فايلر أبلغ مسئولو النادي الأهلي لاعبو الفريق بإغلاق باب الرحيل أو الحديث مع وكلاء اللاعبين بشأن عروض الاحتراف التى تحدث عنها بعض وكلاء اللاعبين والسماسرة خلال الفترة الماضية لبعض اللاعبين يأتي في مقدمتهم ، على معلول ومحمد الشناوي وأجاي وطالب مسئولو النادي من اللاعبين عدم التطرق لهذه العروض أو التحدث مع وكلاء لاعبين بشأن الرحيل عن النادي ، وأكدت الإدارة الحمراء للاعبيها أن الفترة المقبلة لا تتطلب إنشغال أي لاعب بعروض الأحتراف لأن الأمر لن يتم البت فيه بسبب قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعدم السماح لأي لاعب بالأحتراف الخارجي في الفترة المقبلة.

شهدت الساعات الماضية الكشف عن عدة عروض تلقاها نجوم القطبين الاهلى والزمالك ، خاصة الأجانب ، من تركيا، وأن كان أغلبها عروض وهمية ، الا انها تهدد بقاؤهم واستمرارهم في الأندية ، ومن هؤلاء اللاعبون كل من أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى في الزمالك ، و أجاى في الأهلى .