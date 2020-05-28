شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم الزمالك في أمان بعد التمسك بمصطفي محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك مسئولو الزمالك ببقاء مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول في الموسم المقبل، ورفض رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، بعدما تلقي اللاعب بعض العروض الشفوية للاحتراف في أوروبا، وذلك بسبب ضعف العروض التي وصلته رغم عدم وصولها رسميا الي الزمالك، كما أن مسئولي الابيض تمسكوا ببقاء مصطفي محمد في الموسم المقبل بغرض تسويقه في أندية كبري في اوروبا بعد خوضه أوليمبياد طوكيو المقرر لها صيف 2021 بعد تأجيلها عام بسبب كورونا.

وبعد قرار الزمالك بالتمسك بمصطفي محمد اصبح هجوم الزمالك الموسم المقبل في أمان في ظل وجود كل من مصطفي محمد وعمر السعيد رغم عدم وضوح الرؤية حتي الان بالنسبة للكونغولي كاسونجو.، مما جعل مسئولي الزمالك يدرسون عدم التعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من ناحية أخري خاض مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، وصلة تدريبات منزلية للحفاظ على لياقته البدنية، والاستعداد لاستئناف النشاط الرياضي المقرر عودته فى منتصف يونيو الجارى، بعد فترة التوقف التى بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشر مصطفى محمد فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام خلال أدائه التدريبات المنزلية، وفقاً لتعليمات الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

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كما نشر مصطفى محمد صورة عبر حسابه الشخصي على تويتر برفقة خطيبته وعلق عليها "فريق العمل".

وسبق أن أشترط الزمالك أن يتلقى مصطفى محمد عرضًا أوروبيًا يليق باسم اللاعب ونادى الزمالك، وتحقيق من خلاله عدة مكاسب للاعب والنادي سواء فنية او مادية، للسماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفى حالة عدم وصول العرض المناسب فى تلك الفترة فلن يتم السماح برحيل اللاعب