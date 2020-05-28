شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد أول الهاربين من الدورى المصرى.. ومن بعده العداد فتح "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى السنوات الماضية لم يعرف "الاحتراف" طريق الأندية المصرية، وكان كل فريق يتمسك بلاعبيه ونجومه حتى وإن تلقى عرضًا مغريًا من أحد الأندية الأوروبية الكبرى، وكان الهدف الوحيد حينها محافظة كل فريق على قوامه تكوين فريق قوى يستطيع المنافسة على البطولات والألقاب، وهو ما دفع بعض اللاعبين لاتخاذ طريق "الهروب" لتحقيق حلم الاحتراف دون النظر إلى العواقب التى ستحدث جراء هذا القرار، وكان هانى سعيد لاعب الأهلي والزمالك والمقاصة السابق، أول من فتح باب الهروب أمام اللاعبين قبل حلول الألفية. هانى سعيد يهرب من الأهلى هانى سعيد يهرب من الأهلى فى عام 1998 هرب هاني سعيد من ناشئين النادى الأهلي، وهو في عمر الـ18 عاما، بعدما تألق في بطولة كأس العالم للناشئين بالقاهرة، لينتقل لفريق نادي باري الإيطالى، وسار على درب هاني سعيد زميله أشرف أبو زيد الذي انتقل للدوري الإيطالي إلا أنه عاد إلى مصر سريعا واعتزل بعدها سريعا بسبب الإصابة. إبراهيم سعيد والهروب من الأهلى إبراهيم سعيد والهروب من الأهلى هرب إبراهيم سعيد عن الأهلي في عام 2001 إلى بلجيكا رفقة أحمد حسام ميدو، ولم يكن مرتبط بعقد مع الأهلي، قبل أن يعود إليه مرة أخرى. شيكابالا يهرب من ناشئين الزمالك شيكابالا يهرب من ناشئين الزمالك Advertisements هرب محمود عبد الازق شيكابالا من ناشئين نادى الزمالك، من أجل الاحتراف في صفوف باوك اليوناني، فى عام 2005 مجانا، ولعب معهم لعامين 23 مباراة فقط. الحضرى يفاجئ الجميع بالهروب لسيون الحضرى يفاجئ الجميع بالهروب لسيون فاجأ عصام الحضري حارس مرمى الأهلي السابق الجميع بالهروب إلى سيون السويسري في شتاء عام 2008، بعد رفض الإدارة الحمراء الموافقة على احترافه. أحمد حسن كوكا هرب أحمد حسن كوكا عن قطاع الناشئين بالأهلي في 2012 للعب في صفوف ريو آفي البرتغالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هانى سعيد أول الهاربين من الدورى المصرى.. ومن بعده العداد فتح "صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.