شكرا لقرائتكم خبر عن بالورقة والقلم أهم 3 حراس فى إفريقيا .. الحضرى وصيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقاً لإستطلاع رأى أجرته صفحة كأس العالم التابعة للإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" ، حصل بادو الزاكي حارس مرمى المنتخب المغربي السابق، على لقب أفضل حارس مرمى إفريقي على مر العصور، وأجرت صفحة كأس العالم التابعة للإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على "تويتر"، إستطلاع رأى لإختيار أفضل حارس مرمى أفريقي على مر العصور، ورشحت الرباعي بادو الزاكي (المغرب)، عصام الحضري (مصر)، جوزيف أنطونيو بيل (الكاميرون)

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جدير بالذكر ان عصام الحضري ، حصد 38 لقباً و 6 إنجازات على المستوي الشخصي ويعد أكثر حراس مرمى منتخب مصر مشاركة في المباريات الدولية برصيد 153 مباراة ، ويعد هو أكبر لاعب سناً شارك في مباراة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية. في يونيو 2018، تم اختيار عصام الحضري ضمن قائمة منتخب مصر للمُشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، وأصبح أكبر حارس تم اختياره للقائمة في تاريخ بطولة كأس العالم.

وكانت الصفحة الرسمية للإتحاد الافريقى الكاف عازلت الحضري عبر تطبيق تيك توك من خلال ذكريات تتويج عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الاسبق بلقب أحسن حارس مرمى فى بطولة كأس الامم الافريقية 2017 والتى أقيمت بالجابون ، وظهر عصام الحضرى بمستوى متميز فى أمم أفريقيا مع منتخب مصر ونجح فى قيادة الفراعنة للتأهل إلى الدور النهائى بعد تصديه لضربتى جزاء أمام بوركينا فاسو فى اللقاء الذى انتهى بفوز الفراعنة 4 / 3 بركلات الترجيح قبل أن يخسر منتخب مصر اللقب فى المباراة النهائية أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف.