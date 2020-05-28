حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، تأكد اصابة محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة بفيروس كورونا الإسماعيلى يشكو النجوم لمركز التسوية والمنازعات بعد غرامة الـ20 مليون جنيه الزمالك يرد على السخرية من شيكابالا بعبارة لمحارب العنصرية نيلسون مانديلا الأهلي يبحث الإجراءات الاحترازية في منتجع مرسي مطروح تأكد إيجابية عينة إصابة محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة بـ"كورونا" عضو لجنة الكرة بأسوان يغادر الحجر الصحى اليوم بعد الشفاء من كورونا Advertisements جلسة حاسمة بين صدقى وعامر بعد العيد لوضع خارطة الطريق لسموحة اليونانى جونيس ينتظر قرار إبراهيم عثمان لتدريب الاسماعيلى جلسة مرتقبة بين الخطيب ولجنة التخطيط للكرة بالأهلي الأسبوع المقبل عزل 12 موظفاً باتحاد الكرة أسبوعاً بعد تأكد إصابة محمود سعد بكورونا لاعب سلة الزمالك يخرج من العناية المركزة وينتظر "مسحة" تأكد الشفاء من كورونا

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