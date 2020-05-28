شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أوناجم يخوض تدريبات لياقة بدنية برفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل محمد أوناجم لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، تدريباته البدنية اليومية، خلال تواجده فى مسقط رأسه بالمغرب، من أجل تعويض توقف الأنشطة الرياضية ومسابقة الدورى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا، ونشر أوناجم عبر استورى صفحته الرسمية على انستحرام، مقطع فيديو خلال خوض تدريبات بدنية شاقة عن طريق رفع الأثقال، فوق سطح منزله، والذى يستغله اللاعب للقيام ببعض التمارين.

ويتواجد اللاعب فى المغرب خلال الفترة الحالية، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله وتعليق منافسات الدورى الممتاز، منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، فيما تواجد أيضًا المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى المغرب، والتونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق فى تونس، بينما فضل الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الأبيض، الاستمرار فى القاهرة، وعدم السفر إلى بلاده، ومن المقرر أن يستمر ثلاثى الزمالك فى بلادهم لحين تحديد موقف النشاط الكروى هذا الموسم، مع متابعة الجهاز الفنى للزمالك لمواصلة تنفيذهم برنامجهم التدريبى فى المنزل؛ للحفاظ على لياقتهم البدنية.

أوناجم تُوج مع الزمالك بثلاث بطولات منذ انضمامه لقلعة ميت عقبة، وكانت بدايتها بالتتويج بكأس مصر فى النسخة الماضية ثم بطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، خلال شهر فبراير الماضى، كما سجل 3 أهداف وصنع 5 أهداف لزملائه.

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وضمن أوناجم موقعه بالفريق فى الموسم الجديد، بعدما استقر جهاز الكرة بالزمالك على استمرار اللاعب المغربى ضمن صفوف الفريق فى الموسم المقبل، بعد قرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، باستمراره، حيث يرى أن أوناجم من اللاعبين المميزين الذين يضمهم الفريق ويجب استمراره.

فيما كشف مصدر مقرب من أوناجم أن الفرنسى كارتيرون أكد للاعب المغربى أنه ضمن حساباته الرئيسية بالفريق ويراه لم يقدم مستواه بنسبة 100% كونه انضم للزمالك، دون التجهيز بشكل كامل وعلى الرغم من ذلك قدم مستويات رائعة،

انضم محمد أوناجم إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم الجارى، قادمًا من نادى الوداد البيضاوى المغربى، حيث شارك مع الفريق الأبيض فى 22 مباراة بواقع 13 مباراة فى الدورى الممتاز، و6 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا ومباراة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر المصرى ومثلها فى السوبر الأفريقى، فيما شارك فى 3 مباريات ببطولة كأس مصر عن النسخة الماضية.

أحرز أوناجم مع الزمالك 3 أهداف، بواقع هدفين فى الدورى الممتاز وهدف فى دورى أبطال أفريقيا فيما صنع 5 أهداف من بينهم صناعته لهدف فى كأس مصر النسخة الماضية، وحصل على إنذارين.