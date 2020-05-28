شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أيمن حفنى ينضم لأحمد عيد فى مساندة الفهد الأسمر: شيكا فى حتة تانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم نجم نادي الزمالك السابق ايمن حفني إلي حملة دعم شيكابالا ضد ما وصف بأنه عنصرية قابلها مؤخراً عبر رسائل تضمنت نوع من التنمر والإساءة عبر السوشيال ميديا تجاهه تعليقاً علي صورة نشرها بصحبة زوجته وابنه، وذلك من خلال صورة نشرها عبر حسابه علي موقع انستجرام جمعت الثنائي حفني وشيكا معاً، وهو الأمر الذى قام به أحمد عيد نجم المنتخب الوطني السابق.

View this post on Instagram ❤ A post shared by Ayman Hefny (@aymanhefny14) on May 28, 2020 at 10:27am PDT A post shared by Ayman Hefny (@aymanhefny14) onMay 28, 2020 at 10:27am PDT Advertisements

حيث نشر عيد عبر حسابه أيضاً صورة جمعته مع شيكابالا، وعلق عليها بكتابة : "وانت معاه في الملعب بتقف تتفرج عليه ????وانت قاعد معاه برة الملعب انضف واحد في الدنيا ❤️انك تركز معاه وتحاول تشوه صورته اكيد علشان هو جامد جداً وفي حتة تانية لوحده ????????.

وكان حرص نادى الزمالك، على دعم محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد وسط الفريق الكروى الأول بعد موجة السخرية التى تعرض لها اللاعب من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، وهو ما رفضه جملة وتفصيلاً جماهير القطبين "الأهلى والزمالك" وأكدوا أن الرياضة "أخلاق" وأن من يقوم بتلك الأشياء لا يتمتع بالأخلاق الرياضية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، صورة الفهد الأسمر خلال احتفاله بالتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقى، معلقين عليها: "قُد من الخلف واترك الآخرين يعتقدون أنّهم في المقدّمة"، وهى من العبارات المأثورة للمجاهد الأكبر للعنصرية والتمييز ضد أصحاب البشرة السمراء نيلسون مانديلا الذى كان أول رئيس لجنوب إفريقيا بعد إنتهاء التمييز العنصري.