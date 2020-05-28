شكرا لقرائتكم خبر عن عروض تركية وهمية تهدد أجانب الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية الكشف عن عدة عروض تلقاها نجوم القطبين الاهلى والزمالك ، خاصة الأجانب ، من تركيا، وأن كان أغلبها عروض وهمية ، الا انها تهدد بقاؤهم واستمرارهم في الأندية ، ومن هؤلاء اللاعبون كل من أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى في الزمالك ، و أجاى في الأهلى .

ساسى

التقارير الصحفية التركية المختلفة التي أكدت دخول اللاعب دائرة اهتمامات نادى ملاتيا سبور التركى، الذى يرغب فى الحصول على خدماته، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعزيز خط وسط الفريق فى الموسم المقبل.

وأوضحت الصحف التركية أن ساسى يعد هدفا لنادى ملاتيا ، خلال الميركاتو المقبل، فى ظل المستويات الرائعة التى يقدمها اللاعب مع الفارس الأبيض وسوف يفتح النادى التركى باب التفاوض مع نظيره الزمالك، لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب، إذ ينتهى عقده فى صيف عام 2021، ليوضح أمير مرتضى منصور إنه حتى الآن لم يصل عروض رسمية للاعب.

أجاى

دخل جونيور أجاى لاعب النادى الأهلى اهتمامات عدة أندية للحصول على خدماته أبرزها من الدوري التركي والروسي ، في ظل المستوى الثابت الذي يقدمه النجم النيجري مع الأهلي منذ انتقاله اليه موسم 2016 وحتى الأن .

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من جانبهم يرفض مسئولو الاهلي الاستغناء عن أجاي لكونه واحد من أعمدة الفريق وأهم عنصر في مركز المهاجم الصريح حالياً، وذلك على الرغم من وجود أزمة تتمثل في زيادة عدد اللاعبين الأجانب الموجودين على قوة النادي، خاصة بعد تأكيد اتحاد الكرة بأن الموسم المقبل سيشهد تخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 5 لاعبين الى 3 فقط، إلا أن فايلر المدير اللفني للأهلي استبعد أجاي من حسابات الأجانب المرشحين للرحيل

بن شرقى

زعمت تقارير صحفية تركية عن اقتراب النجم المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم نادى الزمالك، بقوة من الانضمام لصفوف فريق طرابزون سبور التركى، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات الرائعة التى قدمها اللاعب، فى موسمه الأول مع الفارس الأبيض.

وفقا لموقع " fotospor" التركى فإن طرابزون سبور نجح فى التوصل إلى اتفاق مع نظيره الزمالك المصرى، من أجل ضم النجم المغربى بن شرقى، خلال الميركاتو المقبل.

وأضاف الموقع التركى أن المفاوضات بين الناديين وصلت إلى مراحل متقدمة، الأمر الذى يجعل النجم المغربى، قريبا من ارتداء قميص طرابزون فى الموسم المقبل.

وكانت صحيفة "Ajans Spor" التركية قد أكدت أن بن شرقى وافق على الانتقال لصفوف طرابزون سبور فى الميركاتو المقبل بعد حديثه مع مواطنه مروان دا كوستا خلال الأيام الماضية، مضيفة أن النادى التركى استخدم المدافع المغربى دا كوستا كوسيط من أجل إقناع نجم الزمالك بالموافقة على العرض.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، عدم وصول عروض رسمية أو شفهية للمغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الأبيض، حتى اللحظة الجارية، وذلك حتى يتم دراسة تلك العروض.