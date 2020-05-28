شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: المصرى لن يوافق على رحيل أى لاعب بسبب أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشرى المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، إنه لن يتم الموافقة على رحيل أى لاعب من صفوف الفريق البورسعيدى خلال فترة الانتقالات المقبلة، بسبب أزمة القيد الموقعة على النادى من قبل الاتحاد الدولى، التى فرضها الأخير على خلفية أزمة الإيفوارى الشيخ موكورو لاعب الفريق مع نادى هلال الأبيض السودانى وعدم تسديد للمستحقات المالية.

أضاف العشرى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه لن يوافق على رحيل أى لاعب مهما كان إغراء العروض المقدمة، وذلك من أجل الحفاظ على قوام الفريق ولحين حل أزمة القيد التى تمنع المصرى من إبرام أى صفقات.

وعن عرض بيراميدز لشراء الفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي، أكد طارق العشرى إنه لا يعلم شيئ عن ذلك العرض، خاصة وإنه من المتوقع أن يكون تم رفض العرض من قبل إدارة النادى البورسعيدى دون التفكير فيه بسبب الأزمة.

ويعتبر وادي هو أحد اللاعبين الفلسطنين الذين برز أسمهم في الدوري المصري، حيث شهدت الكرة المصرية العديد من اللاعبين الفلسطينين خاصة بعد المزايا التي منحها اتحاد الكرة باعتبارهم لاعبين محليين .