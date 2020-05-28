شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز عن هدف عبد الله السعيد فى شباك إنبى: "رائع بكل أناقة وجمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" هدف عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق، الذى سبق وأحرزه فى شباك فريق إنبى بمسابقة الدورى الممتاز، معلقين عليه: "هدوء أعصاب من صاحب الأقدام الذهبية عبدالله السعيد، هدف رائع بكل أناقة وجمال"، وأقيمت تلك المباراة فى الأسبوع الأول من مسابقة الدورى المجمد حاليا وتحديدًا يوم 21/ 9/ 2019 على استاد الدفاع الجوى، وانتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 4/0 أحرز الأهداف كلاً من عمر جابر وعبد الله السعيد "هدفين" ومحمد فاروق.

ويحرص الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى بيراميدز، على متابعة التدريبات اليومية للاعبى فريقه خلال تواجدهم فى المنزل فى ظل توقف النشاط الكروى ومسابقة الدورى الممتاز، بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد، حيث يقوم تشاتشيتش بإرسال برنامج تدريب يوميًا لجميع لاعبى الفريق من أجل تنفيذه والاطلاع عليه بعدها للتأكد من القيام بالتدريبات بالشكل الأمثل، كما حذر المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه من الافراط فى تنال الكعك والبسكويت، والعمل على الحفاظ على معدل لياقتهم البدنية وعدم التأثر كثيرًا بتلك الفترة، خاصة وإنه من المحتمل أن تعود الرياضة بشكل جزئى بداية من منتصف شهر يونيو المقبل، وفقًا لما أكده أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وجدد الجهاز الإدارى بنادى بيراميدز، توصياته للاعبى الفريق الأول، بضرورة اتباع الخطوات والإجراءات اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وطالب الجهاز الإداري، اللاعبين، بالبقاء فى منازلهم والابتعاد عن أى تجمعات أو الزيارات خلال الفترة الحالية، والحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم وتجاوز المرحلة الصعبة الحالية.