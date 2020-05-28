الزمالك يرد على السخرية من شيكابالا بعبارة لمحارب العنصرية نيلسون مانديلا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نادى الزمالك، على دعم محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد وسط الفريق الكروى الأول بعد موجة السخرية التى تعرض لها اللاعب من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، وهو ما رفضه جملة وتفصيلاً جماهير القطبين "الأهلى والزمالك" وأكدوا أن الرياضة "أخلاق" وأن من يقوم بتلك الأشياء لا يتمتع بالأخلاق الرياضية.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، صورة الفهد الأسمر خلال احتفاله بالتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقى، معلقين عليها: "قُد من الخلف واترك الآخرين يعتقدون أنّهم في المقدّمة"، وهى من العبارات المأثورة للمجاهد الأكبر للعنصرية والتمييز ضد أصحاب البشرة السمراء نيلسون مانديلا الذى كان أول رئيس لجنوب إفريقيا بعد إنتهاء التمييز العنصري.
الزمالك
قائد الزمالك شيكابالا كان استعان بأية قرأنية من سورة "المزمل" للرد على تلك الحملة التى تعرض لها، حيث نشر اللاعب عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، صورته التى قام أحد المشجعين بنشرها معلقًا عليها: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلاً"، كما أعاد الفهد الأسمر نشر عدد من رسائل الدعم التى تلقاها عقب موجة السخرية التى تعرض لها، حيث جائت تلك الرسائل من عدد كبير من نجوم الزمالك سواء فى كرة القدم مثل محمود فتح الله، ومصطفى محمد ويوسف أوباما وعبد الله جمعة وعمر السعيد وغيرهم من اللاعبين، ومن نجوم كرة اليد حسن قداح ومحمد محمود هاشم والإعلامية نيرة الأحمر، بخلاف مؤمن زكريا لاعب الأهلى الذى حرص على دعم الفهد الاسمر، وحسام حسن مدرب المصرى والزمالك السابق.
وكان محمود عبد الرازق " شيكابالا " قائد فريق الزمالك حرص على نشر صورة له رفقة زوجته ونجله آدم احتفالا بعيد الفطر المبارك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام معلقا: "عيد سعيد" .
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