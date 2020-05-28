الأهلي يبحث الإجراءات الاحترازية في منتجع مرسي مطروح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، الأجراءات الإحترازية داخل النادي للحد من انتشار فيروس "كورونا" حيث يحرص المدير التنفيذي للأهلي على متابعة هذا الملف عن كثب بالتنيسق مع محمود الخطيب رئيس النادي ومجلس الإدارة في ظل حرص القلعة الحمراء على إتباع الإجراءات التى تضمن سلامة النادي وعقد محمد مرجان اجتماعاً منذ أيام مع مديري ونواب الأفرع ومديري الأمن والخدمات والمشرفين على منتجع النادي بمرسى مطروح، وذلك في حضور اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد شوقي، لبحث كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يستلزم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح محمد مرجان أن الاجتماع ناقش كافة الاحتياجات اللازمة، وأسفر عن اتخاذ العديد من التوصيات الخاصة بالمرحلة المهمة الحالية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه المقبل، لمناقشتها واتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة الجميع.
وأضاف أن الدكتور محمد شوقي استعرض في بداية الاجتماع كافة الإجراءات الاحترازية التي يستلزم اتخاذها، مشددًا على ضرورة تعقيم كافة أرجاء النادي وفروعه المختلفة، بداية من المنافذ التي تقدم خدماتها للأعضاء، ومرورًا بالمقاعد والأدوات والأسطح وبوابات النادي.
كما تطرق رئيس اللجنة الطبية إلى منتجع النادي في مرسى مطروح، حيث تم الاستقرار على توفير طبيب مقيم مع تعقيم كامل لأثاث وحجرات وأسطح وأدوات وبوابات المنتجع، مع وضع نظام تغذية متكامل يساعد على زيادة المناعة وتجديد النشاط، ووضع آلية محددة للاستخدام ، بحيث لا تزيد نسبة الإشغال عن ٥٠٪ فقط من طاقته الاستيعابية، مع مخاطبة كافة الجهات المعنية في محافظة مرسى مطروح لاتخاذ الموافقات اللازمة.
اجتماع محمد مرجان للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية في الاهلي
محمد مرجان مع الدكتور محمد شوقي في الاهلي
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