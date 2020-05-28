شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يستعيد ذكريات تألقه فى مونديال روسيا 2018 بتصديه لضربة جزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، ذكريات تألقه فى صفوف المنتخب الوطنى خلال نهائيات كأس العالم روسيا 2018، حيث نشر مقطع فيديو تصديه لضربة جزاء فهد المولد خلال مواجهة منتخب مصر ومنتخب السعودية بالدور الأول، حيث أنقذ الأسطورة عصام الحضرى، شباك منتخب مصر من ضربة جزاء نفذها السعودى فهد المولد فى الدقيقة 41.

سدد المولد الكرة بقوة بالغة فى منتصف المرمى لكن الحارس المخضرم نجح فى إنقاذ ضربة الجزاء ببراعة، وكانت النتيجة حينها تظهر تقدم مصر بهدف للاشىء عن طريق محمد صلاح، إلا أن المباراة انتهت بفوز المنتخب السعودى بهدفين مقابل هدف.

ويشار إلى أن عصام الحضري، حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، كان قد هنأ متابعيه عبر حسابه الشخصى على انستجرام، بحلول عيد الفطر المبارك، ونشر الحضرى صورة تجمع عدة لقطات للسد العالى على المستطيل الأخضر وعلق عليها "اللهم لا تجعله اخر عهدنا برمضان وان كان فاجعلنا مرحومين ولا تجعلنا محرومين ، كل عام وجميع الأمة العربية و الإسلامية بخير و عيد فطر مبارك عليكم جميعا".

ويبدو أن فيروس كورونا، الذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى، كإجراء احترازى للحد من انتشار الوباء العالمى، أظهر موهبة جديدة لدى عصام الحضري، الذى بدأ يخطو خطواته الأولى فى عالم التدريب، بهدف نقل خبراته الدولية إلى غيره من اللاعبين، على أحد الملاعب الصغيرة القريبة من منزله، بعدما طلب أكثر من لاعب من السد العالي، تدريبهم خلال فترة التوقف للحفاظ على لياقتهم واكتساب المزيد من الخبرات استعداداً لعودة الدورى.

عصام الحضرى، أكد أنه تلقى العديد من طلبات حراس بعض فرق الدورى الممتاز – رفض ذكر أسمائهم ـ من أجل تولى تدريبهم خلال فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز، لاسيما أن السد العالى بدأ مهمة تدريب بعض حراس المرمى، نظرًا للخبرة الكبيرة التى يتمتع بها فى هذا المركز ، حيث أبدى الحضرى فى كثير من تصريحاته السابقة أنه يرغب فى العمل مدربا لحراس المرمى وأن هدفه فى الوقت الحالى هو تدريب حراس المنتخب، خاصة أنه صاحب سيرة ذاتية حافلة فى الملاعب، وحصل على العديد من الرخص التدريبية فى هذا المجال، ومازال يسعى للحصول على المزيد.

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وأضاف الحضرى فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أنه يقوم بتدريب حراس المرمى لرفع كفاءتهم ومساعدتهم على الحفاظ على معدل لياقتهم البدنية وعدم التأثر بفترة توقف الأنشطة الرياضية، مشددًا على حرصه على إجراءات الوقاية اللازمة والتى نصت عليها منظمة الصحة العالمية.

ويتولى السد العالى فى الفترة الحالية تولى تدريب ثلاثة حراس مرمى فى أحد الملاعب المجاورة لمقر سكنه، هم أحمد مسعود حارس مرمى فريق المصرى البورسعيدى، وأحمد حمدى حارس الاتحاد السكندرى السابق، وزياد أحمد المحترف فى أحد الفرق الأوروبية، وذلك خلال الفترة الحالية والتى تشهد توقف العديد من مسابقات الدورى فى مصر والعالم بسبب تفشى فيرس كورونا.

والأمر جذب نجوم الكرة إلى معسكر إعداد السد العالى ليزوره عبد الله بكرى لاعب بيراميدز، حرصاً على التدريب والاستعدادا لاستئناف مسابقة الدورى العام، والتقط بكرى صوراً تذكارية مع السد العالى.



















