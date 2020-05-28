لجنة الطوارئ بالكاف تمنح دعمًا للاتحادات الأفريقية بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

وافقت لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على توزيع المنح المالية لـ54 دولة لدعم اتحاد الكرة القدم المتأثرة بفيروس "كورونا.. كوفيد-19".

وكشف "كاف" في بيان له عبر موقعه الرسمي، عن توزيع إجمالي 10.8 ملايين دولار أمريكي؛ لتخفيف العبء المالي عن مجتمع كرة القدم الأفريقي، خلال هذه الأوقات غير المسبوقة.

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وقال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، إنه بسبب الانتشار السريع لفيروس "كورونا"، وإيقاف جميع المسابقات المحلية، ما تسبب في أعباء مالية ضخمة، وبالتالي قرر كاف صرف المنح السنوية لدعم الاتحادات، مع تقييم فرصة منح دعم مالي إضافي لاستئناف المسابقات المحلية.

وكان الاتحاد الأفريقي، أعلن قبل أسبوعين توزيع 3.5 مليون دولار أمريكي على الفرق المشاركة في بطولة الأندية الأفريقية موسم 2019-2020، وذلك عقب قرار تعليق مسابقتي دوري الأبطال، والكونفدرالية.

وكشف البيان، أن كاف يراقب عن كثب تطورات فيروس "كورونا"، ويعمل مع السلطات ذات الصلة لإعلان أي تطورات لاستئناف المسابقات في الوقت المناسب.