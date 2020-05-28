بموافقة الحكومة.. الكرة الإيطالية تعود 13 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أعطت الحكومة الإيطالية الضوء الأخضر لعودة النشاط الكروي مرة أخرى بداية من يوم 13 يونيو المقبل.

واتُخذ قرار الاستئناف بعد اجتماع جرى اليوم شارك فيه وزير الرياضة الإيطالي، ورابطة الدوري، واتحاد كرة القدم، رفقة رابطة اللاعبين.

وسيستأنف الموسم بإيطاليا في 13 يونيو من خلال لعب مواجهات دور قبل النهائي من مسابقة الكأس، ثم تقام المباراة النهائية في 17 يونيو.

Advertisements

ثم ستستكمل مواجهات الدوري الإيطالي بدءا من 20 يونيو، حيث خوض المباريات المؤجلة من الجولة 26، وبدء مواجهات الجولة 27.

وقال وزير الرياضة الإيطالي سبافادورا في تصريحات نقلتها صحيفة "جازيتا ديللو سبورت": إيطاليا الآن بدأت العودة تدريجيا مرة أخرى ، ولذلك من المفترض أن تبدأ كرة القدم في العودة أيضًا مرة أخرى".

وأضاف:" اليوم تمت الموافقة على البروتوكول الصحي لعودة النشاط الرياضي، وفي ضوء كل هذا يمكننا القول أن بطولة الدوري ستستأنف في 20 يونيو، كما أن هناك إمكانية للعب نصف النهائي ونهائي كأس إيطاليا يومي 13 و 17".

يذكر أن النشاط الكروي توقف في إيطاليا في شهر مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا