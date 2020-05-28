ظهير ريـال بيتيس يرفض برشلونة في الميركاتو المقبل

أبدى البرازيلي إيمرسون لاعب فريق ريـال بيتيس الإسباني، رغبته في الاستمرار مع فريقه حتى نهاية تعاقده، رافضاً الانتقال إلى برشلونة في الميركاتو المقبل، قبل انتهاء فترة تعاقده مع ناديه.

كان الظهير الأيمن إيمرسون، قد انتقل من أتليتكو مينيرو البرازيلي في انتقالات يناير عام 2019، إلى بيتيس بعد صفقة تعاون فيها برشلونة الإسباني مع بيتيس، ونص التعاقد على

تواجد اللاعب مع بيتيس حتى يونيو من العام المقبل، وإذا أراد برشلونة ضمه تلك الفترة فيقوم بدفع ما يقارب الـ 9 مليون يورو إلى بيتيس.ونفى اللاعب أن يكون حدث تواصل بينه وبين إدارة النادي الكتالوني الفترات السابقة.