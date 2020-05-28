أسامة خليل يقترح تحمل الأندية تكاليف عودة المباريات

رفض أسامة خليل المحلل الكروي ونجم الاسماعيلي السابق فكرة عودة مسابقة الدوري بتكاليف قدرها 90 مليون جنيه وتساءل لماذا لا تتحمل التكاليف الفرق الراغبة في عودة الدوري بمشاركة مع الجبلاية والوزارة خاصة تكاليف عقود اللاعبين في هذه الفرق مبالغ فيها.

وأضاف، يمكن وضع نظام جديد للحد من الأسعار العشوائية للاعبين وأن تشارك هذه الأندية في العمل الخدمي وقوفاً مع الدولة في أزمة

وقال: اعتقد ان مبلغ 1.8 مليون جنيه لعمل مسحات لكل الفرق في 375 مباراة مع تجميعهم في 3 اماكن سيكون مضرا لأن هناك فارق بين المسحة التي تأخذ في الحميات وبين الاختبار الدقيق وتكلفته حوالي 1500 جنيه في المرة الواحده وهو ماتتبعه ألمانيا مرتين كل اسبوع مع لاعبيها واجهزتهم والذي يكلف الالمان 5000 يورو للفرد الواحد اسبوعيا .. أرى إذا أردنا أن نساعد أنفسنا ونحمي أرواح عائلة كرة القدم فيجب أن يضحي الجميع خاصة الأندية الراغبة في عوده الدوري بأقل القليل. للاعبين وأن تشارك هذه الأندية في العمل الخدمي وقوفاً مع الدولة في أزمة كورونا مع تخفيف التكاليف عليها .وقال: اعتقد ان مبلغ 1.8 مليون جنيه لعمل مسحات لكل الفرق في 375 مباراة مع تجميعهم في 3 اماكن سيكون مضرا لأن هناك فارق بين المسحة التي تأخذ في الحميات وبين الاختبار الدقيق وتكلفته حوالي 1500 جنيه في المرة الواحده وهو ماتتبعه ألمانيا مرتين كل اسبوع مع لاعبيها واجهزتهم والذي يكلف الالمان 5000 يورو للفرد الواحد اسبوعيا .. أرى إذا أردنا أن نساعد أنفسنا ونحمي أرواح عائلة كرة القدم فيجب أن يضحي الجميع خاصة الأندية الراغبة في عوده الدوري بأقل القليل.

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