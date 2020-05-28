الاتحاد الإماراتي يبدأ تأهيل الحكام استعداداً لاستئناف النشاط الكروي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بدء إعداد خطة تجهيز لإعداد أطقم التحكيم، استعداداً لاستئناف منافسات الموسم الرياضي أغسطس المقبل، عقب فترة التوقف بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الصحافة الإماراتية اليوم الخميس، نية لجنة الحكام بالاتحاد، في وضع خطة تتضمن ثلاثة مراحل بداية من العودة إلى التدريبات الفردية للحكام لاستعادة معدلات اللياقة، ثم خوض التدريبات
وتابعت، أن الاتحاد ينوي، دخول كافة الحكام في معسكر مغلق داخل الإمارات، ليضم الحكام الذين سيديروا المباريات المقبلة، لتقليل احتكاكهم بالأفراد في الخارج وتسهيل مهمة تلقى التعليمات الفنية.
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