حسام حسن يدعم شيكابالا بعد تعليقات عنصرية لعدد من الجماهير

حرص حسام حسن نجم منتخب مصر وناديي الأهلي والزمالك السابق، على دعم محمود عبدالرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء، بعد تعرض الأخير لانتقادات عنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الاجتماعي. وتعرض شيكابلا لحملة عنصرية بعد أن نشر صورة تجمعه مع زوجته ونجله، ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسخر منه بتعليقات عنصرية. تسخر منه بتعليقات عنصرية. Advertisements ونشر حسام حسن مدرب نادي الزمالك السابق، صورة تجمعه مع شيكابالا عبر منصته الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام" في إشارة لدعمه ضد الحملة العنصرية التي تعرض لها اللاعب في الفترة الأخيرة.

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