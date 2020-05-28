شالكه الألماني يتمسك بمدربه رغم تراجع النتائج

أعلن نادي شالكه الألماني، تمسكه بمدربه دافيد فاجنر، على الرغم من تراجع نتائج الفريق، وترتيبه بجدول مسابقة الدوري الألماني.

وأوضح مدير الكرة بالنادي الألماني يوشين شنايدر، أن

شالكه ليس لديه أي نية للتفريط في مدربه، وأنه عقب انتهاء الموسم الحالي، سيستمر في فترة إعداده مع الفريق للموسم المقبل،كونأن الموسم الحالي شهد أحداث غير مسبوقة.يذكر أن الفريق الألماني لم يحقق سوى انتصاراً واحداً العام الجاري أمام بوروسيا مونشنجلادباخ،كمانه تعرض للخسارة في كافة اللقاءات الثلاثة التي خاضها منذ استئناف مسابقة الدوري الألماني.