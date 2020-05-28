إيطاليا تحدد الموعد الرسمي لاستئناف النشاط الكروي

أعلنت دولة إيطاليا، اليوم الخميس الموعد النهائي لاستئناف منافسات الموسم الكروي في البلاد بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الرياضة الإيطالية على اتخاذ قرار نهائي بالاستئناف عقب

التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، ووضع خطة التدابير الوقائية اللازمة.ومن المقرر وفقاً لم أكدته الوزارة الإيطالية استئناف منافسات الدوري مجدداً يوم 20 يونيو المقبل، على أن تستكمل منافسات كأس إيطاليا بمواجهات الدور نصف النهائي يوم 13 يونيو.وأكدت، أن الاتحاد الإيطالي للعبة سيكون الجهة التي تقرر تنظيم خطة العودة واستكمال المباريات عبر إعداد الجداول، والعمل على تطبيق البروتوكول الطبي الذي سيتم الأخذ به عند استئناف المسابقة 20 يونيو.