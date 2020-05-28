كارتيرون يصطدم بإدارة الزمالك بسبب المعارين

اصطدم المدير الفني الفرنسي “باتريس كارتيرون” بإدارة الزمالك في نهاية هذا الأسبوع بسبب عدم اهتمامهم باختبار اللاعبين العائدين من إعارات قبل بداية الموسم الكروي الجديد 2021/2020، ورفض إقامة معسكر خاص بهم، مُنفصل عن اللاعبين الأساسيين.

ويقضي 12 لاعبين من الزمالك إعارات في أندية مختلفة بالدوري المصري، الأمر الذي يُصعب مأمورية مُتابعتهم بصورة مثالية من جانب الجهاز الفني لباتريس كارتيرون، وبالتالي تحديد مدى أهميتهم بالنسبة للفريق في الفترة القادمة.

وأعير كل من “حسين فيصل وهاني رشدي” إلى طنطا في الميركاتو الصيفي الماضي، وأعير خالد مصطفى إلى المصري البورسعيدي، كما انتقل سيف فاروق جعفر إلى سموحة ولم يشارك في أي مباراة بعد، وأعير أيضًا يوسف أسامة نبيه ويوسف مرعي.

ويُعد لاعب الوسط “أحمد رفعت” أميز معار من لاعبي الزمالك هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف في 14 مباراة رفقة الاتحاد السكندري، ويأتي من بعده المغربي “حميد أحداد” المعار لنادي الرجاء البيضاوي المغربي، والمهاجم الإفواري السريع عبد الرزاق سيسيه.

أما محمد أشرف الذي قطع إعارته مع إنبي بعد مشاركته في 5 مباريات بالنصف الأول من الموسم، فلم يلعب سوى مباراتين مع طلائع الجيش في إعارته الثانية هذا الموسم.

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ولا يوجد أمل في عودة معروف يوسف المعار للمقاولون العرب، رغم تألقه الكبير في 14 مباراة هذا الموسم، وذلك بسبب كثرة عدد الأجانب في الزمالك.

أسباب إدارة الزمالك

بررت إدارة الزمالك سبب رفض إقامة معسكر خاص للاعبين العائدين من الإعارات عقب انتهاء الموسم الحالي إلى عدم وجود وقت كاف قبل بداية الموسم الكروي الجديد، بسبب تلاحم الموسم القديم مع الجديد بعد جائحة فيروس كورونا التي عطلت النشاط الرياضي منذ بداية شهر مارس الماضي.

وطلبت إدارة الزمالك من باتريس كارتيرون بالتصرف بناء على الفيديوهات والمباريات المُسجلة لهؤلاء اللاعبين، ومراجعة تقارير محللي الأداء، فلا يوجد مُتسع من الوقت لمشاهدتهم على أرض الواقع.

وأضطر كارتيرون للتعامل مع الموقف الراهن على مضض بتسلم فيديو لكل لاعب من اللاعبين المعارين قبل إعداد تقريره النهائي عن الذين سيحتفظ بهم والذين سيطالب بإعادة إعارتهم أو بيعهم بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي.