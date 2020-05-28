الزمالك يُوقف انتقال رزاق سيسيه إلى الدوري الإماراتي

أهدرت إدارة نادي الزمالك فرصة بيع المهاجم الإفواري “رزاق سيسيه” بمبلغ فاق المليون دولار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، انتظارًا لوصول مبلغ أكبر إلى اللاعب في الموسم المقبل.

ورفض مرتضى منصور مبلغ مليون و200 ألف دولار لبيع رزاق سيسيه إلى أحد أندية الدوري الإماراتي في الميركاتو الصيفي الحالي، وأبلغ وكيل اللاعب بأنه غير مُستعد للتفريط في اللاعب المعار حاليًا لنادي الاتحاد السكندري بهذا المبلغ.

وطلب مرتضى منصور من وكيل اللاعبين “نبيل أبو زيد” جلب عرض أفضل إذا كان يريد نقل موكله إلى أحد أندية الدوري الإماراتي أو الدوري السعودي هذا الصيف.

وانتقل عبد الرزاق سيسيه على سبيل الإعارة لنادي الاتحاد السكندري في الميركاتو الشتوي 2018 بعد أن شارك في 6 مباريات فقط مع الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

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ونجح اللاعب في لعب 17 مباراة مع الاتحاد خلال موسم 2018/2017، سجل خلالهم هدفين بالدوري المحلي، كما ساهم في بلوغ الاتحاد للدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية.

وشهد موسم 2019/2018 تسجيل سيسيه لـ 7 أهداف في الدوري المصري بعد أن شارك في 28 مباراة كأساسي بالإضافة لـ 4 مباريات كبديل.

وخلال الموسم الحالي 2020/2019 شارك لاعب أسوان الأسبق في 16 مباراة وسجل هدفين فقط أمام الإسماعيلي ومصر المقاصة.