مؤمن زكريا يرفض ما حدث مع شيكابالا

أظهر جناح الأهلي “مؤمن زكريا” تعاطفه مع صانع ألعاب الزمالك “محمود شيكابالا” بعد تعرضه لوابل من الألفاظ الخارجة على الصورة التي نشرها عبر موقع إنستاجرام للتواصل الاجتماعي، والتي جمعته بزوجته ونجله في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتهجمت جماهير النادي الأهلي على محمود شيكابالا بشكل مرفوض في التعليقات الخاصة بالصورة، سواء في إنستاجرام أو بعد نشرها عبر الحساب الرسمي لموقع فيلجول المصري على موقع تويتر.

لكن مؤمن زكريا انضم إلى عدد من الرياضيين الذين رفضوا ما حدث مع شيكابالا، وأكد على دعمه الكبير لزميله السابق سواء في الزمالك أو المنتخب المصري الأول.

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ونشر مؤمن زكريا صورة عناقه لمحمود شيكابالا في إحدى المناسبات، وعلق عليها بكلمة واحدة “شيكا” مصحوب بقلب ومصافحة، في إشارة منه لدعم نجم الزمالك نفسيًا.

ولا زالت بعض جماهير النادي الأهلي لم تنس الفعل غير الرياضي الذي صدر من شيكابالا عقب انتهاء مباراة كأس السوبر المصري في الإمارات بفوز الزمالك بفارق ركلات الجزاء الترجيحية.

واستغلت قلة قليلة من جماهير الأهلي فرصة صورة شيكابالا مع نجله وزوجته من أجل الإنتقام منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.