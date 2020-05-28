الهلال يُصارع النصر على مدافع آرسنال!

كشفت قناة أبو ظبي الرياضية عن دخول بطل دوري أبطال آسيا “الهلال السعودي” في مفاوضات جادة، اليوم الخميس، مع المدافع الدولي البرازيلي “دافيد لويز” لضمه بالمجان خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وظهرت أنباء عن عدم استعداد آرسنال لتفعيل بند تمديد عقد دافيد لويز لسنة إضافية، وتركه يرحل بالمجان هذا الصيف، والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق هذا الموسم بعد انضمامه من تشيلسي نظير ثمانية ملايين يورو.

وأكدت قناة أبو ظبي الرياضية أن الهلال ليس أول فريق سعودي يُبدي رغبته في ضم دافيد لويز هذا الصيف، فقد انضم لمنافسه وغريمه التقليدي “النصر” الذي يبحث عن مدافع جديد لسد ثغرة العمق.

وتغيب دافيد لويز صاحب الـ 33 عامًا عن 4 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وسجل مشاركته في 25 مباراة كأساسي سجل خلالهم هدفين في الجولتين الثامنة والعاشرة أمام بورنموث وكريستال بالاس (في نفس الدقيقة 9).

ونال 4 بطاقات صفراء في منافسات الدوري، بالإضافة إلى بطاقة حمراء تحصل عليها في مباراة تشيلسي التي انتهت بالتعادل 2/2 نهاية شهر يناير الماضي.