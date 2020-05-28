الدوري الإنجليزي يعود بمباراة قمة بين آرسنال ومانشستر سيتي

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، أن الدوري الإنجليزي الممتاز سوف يستأنف مجددا يوم 17 يونيو المقبل بلقاء آرسنال مع مانشستر سيتي.

وحسب مصادر بي بي سي، فإن يوم 17 يونيو سيشهد مباراتين. الأولى بين الجانرز والسيتينز، والثانية بين أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد.

وسوف يُستئنف البريميرليج بهاتين المباراتين نظرأ لأنهما مؤجلتين من الجولة 28، فيما كانت خاض كل الفرق مباريات تلك الجولة قبل التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن صحيفة التليجراف البريطانية، كانت قد كشفت صباح اليوم الخميس، عن اتفاق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على عودة المنافسات يوم 19 يونيو المقبل.