مانشستر يونايتد يزاحم ريال مدريد على جوهرة رين!

يتطلع مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى التغلب على ريال مدريد في سباق الحصول على توقيع إدواردو كامافينجا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ووفقًا لما نشرته صحفية مترو البريطانية، فإن اليونايتد هو الأقرب لضم اللاعب الشاب.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا مع رين الفرنسي في 36 مباراة هذا الموسم حتى الآن، حيث ساعد ناديه على احتلال المركز الثالث في الدوري، وبالتالي سيصعد الفريق الفرنسي إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعدما تم إنهاء الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتشير الصحيفة الإنجليزية إلى أن مانشستر يونايتد سيقتحم سباق ضم كامافينجا بحيث تابعه عن كثب في الـ 12 شهرًا الأخيرة. فبعد تلقي تقارير من شبكة الكشافة الفرنسية الموسعة لدى الشياطين الحمر، قام رئيس الكشافين باليونايتد، مارسيل بوت بمتابعته بشكل شخصي.