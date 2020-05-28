الدوري الألماني | تاريخ مواجهات بوروسيا دورتموند وبادربورن

يقدم لكم موقع الخليج 365 تاريخ المواجهات المباشرة بين بوروسيا دورتموند وبادربورن فى الدوري الألماني، وذلك قبل لقاء الفريقين يوم الأحد القادم 31-5-2020، لحساب الجولة الـ29 من البوندسليجا.

يدخل بوروسيا دورتموند هذا اللقاء بمعنويات سيئة، حيث تحطمت آماله في الاقتراب من الصدارة بعدما خسر كلاسيكو الدوري الألماني امام “بايرن ميونخ” بهدفًا نظيف احرزه “جوشوا كيميتش”، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب “سيجنال إيدونا بارك”.

ويحتل أسود الفيستفاليا‎ المركز الثاني في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 57 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر “بايرن ميونخ”، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثالث “لايبزيج”.

في المقابل ينافس فريق “بادربورن ” على النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، ويبدو انه في مهمة مستحيلة من أجل تحقيق ذلك، حيث يحتل المركز الـ 18 -الاخير- برصيد 19 نقطة، بفارق 9 نقاط عن “ماينز” صاحب المركز الـ 15 -مركز النجاة من الهبوط-.

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ألتقي الفريقين فى الدوري الألماني ثلاث مرات، حقق دوتموند الفوز فى مباراة واحدة، وتعادلا فى مبارتين، وشهد لقاء الفريقين فى كأس ألمانيا عام 2015 تسجيل أعلي نتيجة والذي انتهي بفوز دورتموند 7-1.

إليكم تاريخ المواجهات المباشرة بين دورتموند وبادربورن فى الدوري الألماني

1- موسم 2014-15 – مباراة الذهاب – التعادل (2-2).

2- موسم 2014-15 – مباراة الإياب – فوز دورتموند (3-0).

3- موسم 2019-20 – مباراة الذهاب – التعادل (3-3).