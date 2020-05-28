رغم الهفوة القاتلة أمام كيميش، تشيلسي يطلب حارس دورتموند

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، يرغب في ضم حارس مرمى فريق بوروسيا دورتموند الألماني، رومان بوركي.

ووفقًا لصحيفة الصن البريطانية، يرغب تشيلسي في الحصول على خدمات الحارس السويسري، كي يحل محل حارس مرمى الفريق الحالي، كيبا أريزابالاجا.

ويستعد النادي اللندني لتقديم عرض بقيمة 15 مليون جنية إسترليني، لضم الحارس البالغ من العمر ـ29 عامًا، الذي يتبقى له عام واحد فقط في عقده مع أسود الفيستيفاليا.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة الإنجليزية أيضًأ، فإن تشيلسي سيفتح الباب أمام كيبا للرحيل، بسبب هبوط مستواه وكثرة أخطاءه، بالإضافة إلى عدم اقتناع مدرب البلوز، فرانك لامبارد بإمكانياته.

يُذكر أن الحارس الإسباني لديه عقد مع تشيلسي حتى عام 2025، حيث يواجه أسود لندن الآن معضلة في التخلص منه، بسبب راتبه الضخم الذي تبلغ قيمته 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.