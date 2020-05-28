بالصور | كاستورينا ينضم إلى الهلال ويودع فيرتوس إينتيلا

أعلنت تقارير صحفية إيطالية أن مدرب فريق فيرتوس إينتيلا، جانباولو كاستورينا، توصل إلى اتفاق مع نادي الهلال، للعمل ضمن طاقم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، والذي يضم 7 أفراد.

ويتكون الطاقم المساعد لمدرب الزعيم من الإيطاليين دييجو لونجو، وكريستيانو باتشي كمساعدين للمدرب، وماتيو سابتافورا مدرب لياقة، ومن اليونان، جورجيوس سكياثيتيس مدرب حراس، وأبوستولوس باباڤاسيليو مدرب تطوير المهارات الأساسية وجيانيس ثومايديس محلل تقني.

وكان لوشيسكو قد حضر لتدريب الهلال الصيف الماضي قادمًا من باوك، وقد قاد قبلها الفريق اليوناني لتحقيق الدوري والكأس في بلاد الإغريق.

ومع الفريق الأزرق، قاد التقني الروماني الهلال في العام الماضي إلى منصة التتويج في دوري أبطال آسيا، على حساب أوراوا الياباني، وهو حاليا يتصدر الدوري السعودي بفارق 6 نقاط عن النصر قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.

إيطالي جديد في جهاز رازفان

وأوضح موقع “tuttomercatoweb” الإيطالي أن كاستورينا سيرحل عن تدريب فيرتوس إينتيلا، بعد 13 عام قضاها مع النادي، وذلك للعمل في العاصمة السعودية الرياض مع نادي الهلال، حامل لقب دوري أبطال آسيا العام الماضي.

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وأشار إلى أن كاستورينا سيودع ناديه ويطير إلى السعودية، لافتًا إلى أن الهلال يلعب بين صفوفه الإيطالي سباستيان جيوفينكو لاعب يوفنتوس السابق.

من هو جيانبولو كاستورينا؟

هو لاعب كرة قدم إيطالي سابق من مواليد 1976، لعب في الدوري الإيطالي لعدة مواسم، ووصل إلى ذروة مسيرته مع مونزا وسيينا، وتقاعد في عام 2010 بعد ثلاث سنوات مع فيرتوس إينتيلا.

بعد اعتزاله اللعب، انتقل إلى طاقم التدريب في فيرتوس إينتيلا، حيث عمل كمساعد للفريق الأول، ثم مدرب للشباب، وتمكن فريقه تحت 19 عامًا من الوصول إلى المباراة النهائية لكأس إيطاليا 2017، ثم خسر أمام روما 3-1 في مجموع المباراتين.

في 30 أبريل 2017، تمت ترقية كاستوريني ليكون مدرب الفريق الأول حتى نهاية الموسم بعد إقالة روبرتو بريدا بعد ثلاث خسائر متتالية في دوري الدرجة الثانية، وفي 31 مايو 2017، أعلن النادي أن كاستوريني سيعمل كمدرب دائم للفريق.