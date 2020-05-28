الدوري الألماني | تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وفورتونا دوسلدورف

نستعرض معكم تاريخ مواجهات بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني مع صاحب المركز الـ 16 في جدول الترتيب “فورتونا دوسلدورف”، وذلك قبل لقاء الفريقين يوم السبت القادم 30-5-2020، على ملعب البايرن “آليانز آرينا”.

يدخل بايرن ميونخ هذا اللقاء منتشيًا بتحقيق الفوز في كلاسيكو الدوري الألماني امام “بوروسيا دورتموند” بهدفًا نظيف احرزه “جوشوا كيميتش”، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب “سيجنال إيدونا بارك”.