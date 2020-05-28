الدوري الألماني | تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وفورتونا دوسلدورف

نستعرض معكم تاريخ مواجهات بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني مع صاحب المركز الـ 16 في جدول الترتيب “فورتونا دوسلدورف”، وذلك قبل لقاء الفريقين يوم السبت القادم 30-5-2020، على ملعب البايرن “آليانز آرينا”.
يدخل بايرن ميونخ هذا اللقاء منتشيًا بتحقيق الفوز في كلاسيكو الدوري الألماني امام “بوروسيا دورتموند” بهدفًا نظيف احرزه “جوشوا كيميتش”، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب “سيجنال إيدونا بارك”.
ويتصدر العملاق البافاري جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 64 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه “دورتموند” الثاني، وبفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثالث “لايبزيج”.
وحقق البايرن الفوز في 20 مباراة، وتعادل في 4، وخسر مثلها، ويعتبر الحُمر الأقوى هجوميًا ودفاعيًا في مسابقة الدوري الألماني حتي الآن حيث سجل 81 هدفًا، واستقبلت شباكه 28 هدف.
في المقابل ينافس فريق “فورتونا دوسلدورف” على النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز الـ16 برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن “ماينز” صاحب المركز الـ 15 -مركز النجاة من الهبوط.
تقابل بايرن ميونخ ودوسلدورف فى الدوري الألماني فى 5 مناسبات، فاز البايرن فى 4 مباريات، وتعادلا فى مباراة واحدة فقط، ولم يحقق الفريق الضيف أي انتصار امام البايرن فى مسابقة البوندسليجا.
يذكر ان الفوز الوحيد الذي حققه فريق دورسلدورف أمام بايرن ميونخ يعود الى عام 1995 فى كأس ألمانيا واستطاع حينها الفوز بنتيجة 3-1.
إليكم تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وفورتونا دوسلدورف فى الدوري الألماني
1- موسم 2012-13 – مباراة الذهاب – فوز بايرن ميونخ (5-0)
2- موسم 2012-13 – مباراة الإياب – فوز بايرن ميونخ (3-2).
3- موسم 2018-19 – مباراة الذهاب – التعادل (3-3).
4- موسم 2018-19 – مباراة الإياب – فوز بايرن ميونخ (4-1).
5- موسم 2019-20 – مباراة الذهاب – فوز بايرن ميونخ (4-0).
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