كورونا يتسبب في انسحاب ليفربول من صفقة فيرنر

قرر نادي ليفربول الإنجليزي، إنهاء اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر، لإصرار نادي لايبزيج على الشرط الجزائي بعقد اللاعب، الذي تبلغ قيمته 50 مليون إسترليني.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، قرر ليفربول أنه لن يدفع أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا؛ وذلك نظراً للأزمة المالية التي يمر بها النادي، بعد توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا، واحتمالية حدوث خسائر مالية تصل إلى 100 مليون جنيه استرليني.

وذكرت التقارير، أن المهاجم الألماني كان واحدا من المهاجمين الذين حظوا باهتمام ليفربول على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث كان يحظى بمتابعة كشافي النادي الإنجليزي منذ عام 2017.

يذكر أن فيرنر نجح في تسجيل 30 هدفاً بجميع البطولات هذا الموسم، في 39 مباراة لعبها مع الفريق الألماني حتى الآن.