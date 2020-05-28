يقدم لكم موقع الخليج 365 موعد مباراة بوروسيا دورتموند القادمة في الدوري الألماني والقنوات الناقلة، والتي ستشهد مواجهته لصاحب المركز الأخير في جدول ترتيب البوندسليجا “بادربورن”.

تقام المباراة على ملعب بادربورن “بينتيلير أرينا”، يوم الأحد 31-5-2020، وتنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

تنقل مباراة “بوروسيا دورتموند وبادربورن”، على قناة سكاي سبورت الألمانية، سكاي سبورت أونو الإيطالية، وبي تي سبورت، بالاضافة إلى قناة بي إن سبورتس 1، المختصة في نقل مباريات الدوري الألماني.

ويدخل بوروسيا دورتموند هذا اللقاء بمعنويات سيئة، حيث تحطمت آماله في الاقتراب من الصدارة بعدما خسر كلاسيكو الدوري الألماني امام “بايرن ميونخ” بهدفًا نظيف احرزه “جوشوا كيميتش”، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب “سيجنال إيدونا بارك”.

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ويحتل أسود الفيستفاليا‎ المركز الثاني في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 57 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر “بايرن ميونخ”، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثالث “لايبزيج”.

وحقق “دورتموند” الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 6، وخسر في 5 مناسبات، وسجل 74 هدف، واهتزت شباكه 34 مرة هذا الموسم بمسابقة الدوري الألماني.

في المقابل ينافس فريق “بادربورن ” على النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، ويبدو انه في مهمة مستحيلة من أجل تحقيق ذلك، حيث يحتل المركز الـ 18 -الاخير- برصيد 19 نقطة، بفارق 9 نقاط عن “ماينز” صاحب المركز الـ 15 -مركز النجاة من الهبوط-.