إصابة أربعة لاعبين من لوكوموتيف موسكو بفيروس كورونا

أعلن لوكوموتيف موسكو المنتمي للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس إصابة أربعة من لاعبيه بفيروس كورونا.

وقال النادي الروسي إن اللاعبين الأربعة، دميتري بارينوف وأنطون كوتشينكوف وتيمور سوليمانوف ورومان توجاريف، لا يعانون من أي أعراض لمرض كوفيد-19 وهم حاليا في مرحلة العزل الذاتي في منازلهم.

وجاءت نتيجة اختبارات اللاعبين إيجابية بعدما أصيب جيفرسون فارفان مهاجم لوكوموتيف موسكو بفيروس كورونا هذا الشهر أيضا.

وسافرت باقي تشكيلة لوكوموتيف موسكو يوم الخميس إلى معسكر تدريبي خارج موسكو للاستعداد لاستئناف الدوري الروسي في 21 يونيو حزيران.

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ويحتل لوكوموتيف المركز الثاني في الدوري الروسي.

وسجلت روسيا حتى يوم الخميس أكثر من 379 ألف حالة إصابة بالفيروس مقابل وفاة 4142.

رويترز