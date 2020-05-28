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رياضة | بعد عودته رسميًا.. تعرف على موعد مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد عودته رسميًا.. تعرف على موعد مباريات الجولة الـ30 من والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مساء اليوم عن عودة استئناف البريميرليج مرة أخرى يوم 20 يونيو المقبل بعد توقف النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس .

وسوف تقام مباراتي استون فيلا ضد شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي ضد أرسنال في بداية عودة البريميرليج، حيث أن المباراتين كان قد تأجلا بسبب مباريات الكأس.

ولكن سوف تنطلق مباريات الجولة الـ30 من البريميرليج يوم الجمعة 19 يونيو، وستقام مبارة واحدة في هذا اليوم بالساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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بينما سوف تقام 4 مباريات يوم السبت 20 يونيو، وسيكون جميعها في مواعيد مختلفة، حيث ستبدأ في الثانية والنصف عصرا، والخامسة مساءً، والسابعة والنصف مساءً، وسوف تنتهي في العاشرة مساءً.

وسيكون هناك 4 مباريات أيضا يوم الأحد 21 يونيو، وستبدأ المباريات في الساعة الثانية عصرا بتوقيت القاهرة، وبعد ذلك في الساعة الرابعة مساءً، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً، وتنتهي مباريات اليوم بالمواجهة الأخيرة في الساعة التاسعة مساءً.

ويقام لقاء وحيد يوم الاثنين 22 يونيو في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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