رياضة | شالكه يكشف حقيقة إقالة فاجنر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شالكه يكشف حقيقة إقالة فاجنر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد يوشين شنايدر مدير الكرة بنادي شالكه الألماني، أن النادي متمسك بمدربه ديفيد فاجنر، بالرغم من النتائج السيئة التي حققها الفريق في المباريات الأخيرة بالدوري الألماني لكرة القدم.

وقال يوشين شنايدر لشبكة "سكاي" اليوم أنهم بكل تأكيد سينهون الموسم :"ثم سنواصل الارتباط مع ديفيد فاجنر مجددا من أجل الموسم الجديد ونواصل ما توقفنا عن فعله منذ يناير وفبراير".

وأوضح شنايدر أنه فيما يتعلق بالمدرب الذي بدأ مهام عمله الصيف الماضي "إنه ثابت ومستعد للانقضاض".

وجاءت أخر انتكاسة لشالكه أمس الأربعاء بخسارته على ملعب فورتونا دوسلدورف المتعثر بهدفين مقابل هدف.

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وخسر شالكه جميع المباريات الثلاث التي خاضها منذ استئناف موسم البوندسليجا منتصف الشهر الجاري، بعد توقفه لأكثر من شهرين بسبب جائحة كورونا.

كما فشل الفريق في الفوز في أخر سبع مباريات قبل توقف المسابقة.

الفوز الوحيد لشالكه في عام 2020 جاء بعد فترة العطلات الشتوية مباشرة في 17 يناير على حساب بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين دون رد، وحصد الفريق سبع نقاط فقط من أخر 11 مباراة.

ولولا النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في النصف الأول من الموسم لوجد نفسه الآن يصارع من أجل البقاء وليس في النصف الأعلى من ترتيب أندية الدوري.

وقال شنايدر "في الوقت الراهن لم نعد قادرين على تقديم الكرة التي ميزتنا في النصف الأول من الموسم، لقد فقدنا هذا القاسم المشترك لكن هناك أسباب لذلك".