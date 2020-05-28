رياضة | أرسنال يعلن تقاعد رئيس النادي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أرسنال يعلن تقاعد رئيس النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، تقاعد رئيس النادي السير شيبس كيسويك ، بعد سنوات طويلة من قيادة النادي.

وذكر أرسنال عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن سير شيبس كيسويك المشجع القديم للنادي والذي دخل عامه الـ80 في فبراير الماضي، عضو في مجلس إدارة النادي منذ عام 2005.

وذكر ستان وجوش كرونكي (ملاك النادي وأعضاء مجلس الإدارة) في بيان : "نود أن نعبر عن امتناننا لكل ما فعله السير شيبس كيسويك لأرسنال كعضو في مجلس الإدارة وكرئيس لمجلس الإدارة في السنوات الـ15 الماضية.

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وتابع البيان "معرفة شيبس وخبراته التجارية الواسعة، بالإضافة لحبه العميق لأرسنال جعل منه الرئيس المثالي، كان العمل معه بمثابة شرف وسيكون دائما زائرا مرحبا به عندما نعود للعب على ملعب الامارات".

وقال كيسويك ، رئيس بنك "هامبروز" ومدير بنك إنجلترا السابق: "كان شرفا لي أن أكون رئيسا لهذا النادي العظيم، أرسنال دائما لديه مكانة خاصة في حياتي وسيظل الحال كما هو في المستقبل".

وأضاف : "كنت عرضت بوضوح خطتي للتقاعد بنهاية الموسم الحالي على المجلس، وذلك قبل الكارثة الصحية العالمية، النادي الآن في أيد أمينة مع ستان وجوش كرونكي، وكذلك المجلس التنفيذي، أعلم أن أرسنال سيخرج من هذا الموقف بشكل أقوى وأتطلع مثل جميع جماهيره في العالم ، إلى رؤيته يعود للملعب مرة أخرى".