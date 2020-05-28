رياضة | نجم أتلتيكو مدريد: لا أفكر في الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم أتلتيكو مدريد: لا أفكر في الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هيكتور هيريرا، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، أنه لا يفكر إطلاقًا في الرحيل عن صفوف الروخي بلانكوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة،

وقال هيريرا في مؤتمر صحفي عبر خاصية الفيديو كونفراس بعد انتهاء مران الخميس «أعيش دائما في الوقت الحاضر، وليس في المستقبل».

وشارك لاعب الوسط المكسيكي، الذي انضم إلى صفوف أتلتيكو مدريد في يوليو 2019 ووقع عقدا لمدة ثلاثة مواسم، في 22 مباراة من أصل 38 مباراة رسمية لعبها أتلتيكو، 14 منها كأساسي، ولكن هذا لا يجعله يشعر بأنه «لا أقل أهمية ولا أكثر» من أحد.

وذكر هيريرا «صحيح أنك تريد دائما المشاركة، وأن تكون بطلا وأن تكون جيدا؛ فأنا أعمل يوما بعد يوم وأبذل قصارى جهدي لأقدم أفضل ما أستطيع. هناك أشياء لا تعتمد عليك ويجب عليك احترامها».

وأضاف أن مباريات الروخيبلانكوس الـ 11 المتبقية في البطولة ليست بمثابة امتحان شخصي بل امتحان جماعي.

ويسعى أتلتيكو مدريد إلى حجز مقعد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني يتيح له المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

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جدير بالذكر أن الروخيبلانكوس تعرض لإصابتين هذا الأسبوع، أولهما إصابة البرتغالي جواو فيليكس والثانية الأرجنتيني أنخيل كوريا، إلا أن هيريرا يرى أن ذلك أمر منطقي بعد فترة انقطاع كبيرة عن التدريبات.

وسيستأنف أتلتيكو مباريات الدوري في سان ماميس أمام أتلتيك بيلباو، وهي المباراة التي يعتبرها هيريرا الأهم، وسيستمر الفريق في بامبلونا ليلعب أمام أوساسونا؛ ليخوض بذلك مباراتين خارج أرضه في ظل اللعب بدون جمهور.

وأكد هيريرا «سنعد أنفسنا قدر الإمكان لمحاولة الفوز بجميع المباريات وتحقيق أفضل النتائج».

ويرى أنه سيكون من الصعب العودة بدون دعم الجمهور لكن كل مدرب سيحاول إيجاد هذا الدافع حتى لا يكون هناك فرق في الأداء بين ما إذا كان الجمهور موجودا أم لا، وأوضح هيريرا أنه يؤيد العودة في أقرب وقت ممكن إلى المنافسة.

جدير بالذكر أن آخر مباراة لعبها أتلتيكو كانت مباراة الإياب في ثمن النهائي أمام بطل أوروبا الحالي، ليفربول الإنجليزي، والتي فاز بها الأتلتي بثلاثة أهداف لهدفين في آنفيلد.

واختتم هيريرا تصريحاته بقوله «لقد انتهى بنا الأمر بالصعود إلى الدور ربع النهائي بإقصاء البطل الحالي، وهذا لا يعني أنني أري نفسي أرفع كأس البطولة. إنه حلم يراودني منذ فترة طويلة، ويسعدني أن أتمكن من تحقيقه هنا، وأعتقد أننا يجب أن نتقدم خطوة بخطوة».