رياضة | صفقة الأهلي المنتظرة مهددة بالضياع

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة الأهلي المنتظرة مهددة بالضياع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه النادي الأهلي منافسة بلجيكية قوية من أجل الحصول على خجمات جاكسون موليكا نجم فريق مازيمبي الكونغولي المنتظرة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الأهلي قد أظهر اهتمام كبير بضم جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق بالموسم القادم.

وفتح الأهلي المفاوضات بالفعل مع ممثلي موليكا في الفترة الماضية لمحاولة إقناع اللاعب بالانضمام إلى الفريق في الصيف القادم.

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وكشفت تقارير صحفية أن هناك ناديين من الدوري البلجيكي الممتاز دخلا في المنافسة للتعاقد مع جاكسون موليكا لضمه في الصيف.

وأشارت التقارير إلى أن نادي مازيمبي سيفضل نقل موليكا إلى بلجيكا عن انضمامه للأهلي نظرا لعقد النادي التونسي لأكثر من توأمة مع أندية بلجيكية ولن يمانع في انتقال لاعبيه لهم.

كما أكد جاكسون موليكا من قبل في تصريحات صحفية أنه لا يفضل الانتقال إلى أي نادي داخل قارة إفريقيا في الصيف وأن الأفضل بالنسبة له هو الاحتراف في أوروبا بداية من الموسم القادم.