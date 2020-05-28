رياضة | يوميات الحظر للرياضيين.. شروق فؤاد " فاتنة" طائرة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر يوميات الحظر للرياضيين.. شروق فؤاد " فاتنة" طائرة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هي أحد نجمات النادي الأهلي في الكرة الطائرة وأبرز لاعبات الكرة المصرية، والمتوجة بالعديد من الألقاب المحلية والقارية رفقة قلعة الجزيرة وطائرة الفراعنة، صاحبة الأداء المميز والحضور الرائع والاطلالة الجذابة، شروق فؤاد لاعبة النادي الأهلي والتي تحدثت للفجر عن طبيعية يومها خلال فترات الحظر الاجباري والذي بدأ منذ بداية العام الحالي.

في البداية تحدثت شروق عن حياتها خلال فترة الحظر حيث أكدت حرصها الشديد على ممارسة تدريباتها اليومية حتى لو كانت في المنزل بشكل بسيط مع ممارسة رياضة المشي حرصا على الحفاظ على اللياقة البدنية وعدم تأثر ذلك بزيادة الوزن.

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وخلال حياتها اليومية في فترات الحظر الاجباري قالت إنها بدأت في تعلم الطبخ ودخول المطبخ بعد أن كانت الكرة الطائرة هي الشغل الشاغل لها معظم فترات الأسبوع.

كما أضافت انها تحرص على متابعة بعض الأعمال الدرامية عبر الاون لاين وبالأخص مسلسل النجم أمير كرارة.

واختتمت حوارها مع الخليج 365 حول نصيحتها لكل الرياضيين بالابتعاد عن كل سلبيات مرضى كوفيد ١٩ كورونا وتجنب الأضرار الناقلة للفيروس حتى تعبر مصر هذة المحنة الصعبة التي يمر بها إلعالم بالكامل.