رياضة | تمهيدًا لرحيل كيبا.. تشيلسي يستهدف ضم حارس دورتموند

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تمهيدًا لرحيل كيبا.. تشيلسي يستهدف ضم حارس دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يسعي بقوة للحصول على خجمات رومان بوركي حارس مرمي فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال صحيفة "ذا صن" البريطانية الصحيفة أن تشيلسي مهتم بضم بوركي ليحل مكان الإسباني كيبا أريزابالاجا في حراسة مرمى الفريق لاسيما وأن التعاقد مع بوركي سيكلف تشيلسي 15 مليون جنيه استرليني (7ر16 مليون يورو) .

ويأمل تشيلسي في إتمام هذه الصفقة بهذا المبلغ الهزيل في ظل انتهاء عقد بوركي مع دورتموند الموسم المقبل.

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وكان كيبا انتقل إلى تشيلسي في 2018 قادما من أتلتيك بلباو ليصبح أغلى حارس مرمى في العالم حيث انتقل مقابل 80 مليون يورو.

ورغم كونه الحارس الأول للفريق ، لا يبدو مستوى كيبا مقنعا لفرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي ما يجعل مستقبله مع الفريق اللندني غير مؤكد. وأشارت " صن" إلى أن بلنسية الإسباني يرغب في التعاقد مع كيبا على سبيل الإعارة.

وكان بوركي /29 عاما/ انتقل من فرايبورج إلى دورتموند في 2015 مقابل نحو ستة ملايين يورو وخاض 184 مباراة في الدوري الألماني (بوندسليجا) حتى الآن منها 150 مباراة مع دورتموند و34 مباراة مع فرايبورج.