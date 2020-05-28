رياضة | حسام حسن يدعم شيكابالا في أزمة السخرية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حسام حسن يدعم شيكابالا في أزمة السخرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم حسام حسن مدرب الزمالك السابق دعمه لمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول بنادي الزمالك بعد الحملة التي تعرض لها نجم البيت الأبيض.

ونشر حسام حسن صورة له عبر حسابه الشخصي انستجرام، رفقة شيكابالا ليدعمه في الحملة التي يواجهها اللاعب في الفترة الحالية.

وتعرض شيكابالا لحملة سخرية ضخمة خلال الساعات الماضية بعد نشر صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، رفقة زوجته وابنه ٱدم احتفالا بعيد الفطر المبارك.

وواجه شيكابالا بعدها سخرية كبيرة من متابعي السوشيال ميديا، وهو ما دفع الكثير من نجوم الرياضة تقديم الدعم لشيكابالا في هذه الازمة.