رياضة | تعرف على موعد عودة الدوريات الكبرى في أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد عودة الدوريات الكبرى في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الأيام الماضية تطورات كبيرة بشأن عودة الدوريات الأوروبية في الفترة بعد توقف النشاط الرياضي حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا

وعاد الدوري الألماني في منتصف شهر مايو الحالي، حيث

لُعبت حتى الآن ثلاث جولات في البطولة منذ عودته.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عودة البريميرليج يوم 17 يونيو القادم بشكل رسمي، حيث ستقام مباراتي مانشستر سيتي ضد أرسنال وأيضا استون فيلا ضد شيفيلد يونايتد.

وأكد وزير الرياضة في إيطاليا منذ قليل عودة الكالتشيو يوم 20 يونيو المقبل، وأيضا استئناف بطولة كأس إيطاليا قبل بداية الدوري بأسبوع اي 13 أو 14 يونيو.

وكشفت رابطة الليجا في إسبانيا عن موعد استئناف البطولة يوم 8 يونيو المقبل او 11 يونيو، وسوف تنتهي البطولة يوم 19 يوليو.